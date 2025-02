Romatoday.it - A Roma apre un guardaroba sociale per fornire vestiti a 100 famiglie fragili al mese

Leggi su Romatoday.it

Un luogo dove chi è in difficoltà può prenderenuovi gratuitamente. Si tratta deldi Fondazione Progetto Arca, aperto ufficialmente il 14 febbraio in via Filippo Corridoni 13, nella sede della Casa del Volontariato gestita dal Forum del Terzo Settore del Lazio. Il.