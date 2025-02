Ilfoglio.it - A proposito del caso Almasri

Leggi su Ilfoglio.it

Abbiamo chiesto agli studenti universitari di discutere attorno aldi. Abbiamo ricevuto molte risposte. Ecco le migliori. Se volete scrivere anche voi, potete mandare un contributo a [email protected] Il quesito posto tramite la pagina social del Vostro giornale, ha suscitato in me una forte curiosità, anche perché ho seguito recentemente un corso incentrato sulla sicurezza nazionale, il quale mi ha dato degli ottimi spunti per rispondere. Secondo la mia personale opinione uno Stato non solo può agire, ma deve agire senza dover dare spiegazioni (in determinate condizioni) ai suoi cittadini. Infatti, il quesito da cui parte la mia tesi, è strettamente collegato alche ha smosso notevolmente il dibattito pubblico. E senza entrare nel merito della questione, che presenta come punti chiave dei nodi tecnico-giuridico non indifferenti, voglio concentrarmi sul concetto di sicurezza nazionale.