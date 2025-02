Lidentita.it - A Monaco arriva Vance: “C’è un nuovo sceriffo in città”

Leggi su Lidentita.it

“C’è unin”: così, indicando Donald Trump, si è presentato alla Conferenza diil suo vice Jd. Che èto in Germania carico di buone intenzioni. Una su tutte: impartire giusto qualche lezione all’Europa. Che ha strigliato il mainstream politico comunitario: “Milioni di elettori non hanno votato per spalancare le . A: “C’è unin” L'Identità.