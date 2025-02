Milanotoday.it - A Milano ci sarà (forse) un referendum contro il divieto per le moto più vecchie

Leggi su Milanotoday.it

Partirà una raccolta firme per chiedere uncittadinoildi circolazione dellepiù inquinanti in Area B, che scatterà dal prossimo autunno per leEuro 0, 1 e 2, e dal 2028 per leEuro 3. Lo annuncia Lorenzo Gioacchini, fondatore degli Hells Angels.