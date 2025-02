Lanotiziagiornale.it - “A Meloni non interessano share o bilanci della Rai, vuole solo omologare i tg”: parla Mazzetti

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Lui Rai Tre l’ha costruita, dopo aver collaborato con Enzo Biagi a “Il fatto”. E poi l’ha fatta crescere – inventandosi generazioni di conduttori e un certo modo di fare Tv, a partire da Fabio Fazio – , fino a diventarne capo-struttura, responsabilerete a Milano. Insomma, Lorisdi televisione ne sa e, soprattutto, conosce bene viale Mazzini e le sue logiche. Comprensibile quindi la sua amarezza quando analizza i tempi che corrono., iniziamo dal caos sulla presidenza: ha mai visto una Rai priva per sette mesi del presidente e una Vigilanza completamente paralizzata?Non è mai accaduto che io ricordi. È vero che è successo di peggio con Marcello Foa, bocciato e poi ripresentato perché doveva essere per forza lui il presidente Rai. Credo però che la crisi sulla presidenza sia un aspetto tipico del momento: sotto Telesono andati via dei direttori e gli attuali vertici non hanno mai fatto una sola nomina.