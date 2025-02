Lanotiziagiornale.it - A Gaza torna la speranza. Israele e Hamas hanno raggiunto un’intesa per salvare il cessate il fuoco: i terroristi rilasceranno tre ostaggi e in cambio Tel Aviv libererà 369 detenuti palestinesi

Dopo la grande paura per una possibile ripresa dei combattimenti a, sembra essereta la calma tra. Il gruppoco palestinese, come annunciato ieri, ha inviato al governo di Benjamin Netanyahu la lista dei nomi dei treche saranno liberati domani. Si tratta del 29enne Sasha Troufanov, del 36enne cittadino americano Sagui Dekel Chen e del 46enne Iair Horn.In, le autorità di Telannunciato il rilascio di 369, tra cui 36 condannati all’ergastolo dalla giustizia israeliana. Malgrado ililsia stato salvato in extremis, a preoccupare è lo stallo nei negoziati per la seconda fase dell’accordo di pace.Alaperilil: itree inTel369Sul punto, Donald Trump continua a insistere sulla necessità di deportare inei Paesi arabi vicini.