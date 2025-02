Oasport.it - A che ora partono Vinatzer e gli italiani oggi nel gigante dei Mondiali: n. di pettorale, programma, tv

Venerdì 14 febbraio va in scena ilmaschile dei2025 di sci alpino. Si preannuncia grande spettacolo con la prova tra le porte larghe sulle nevi di Saalbach (Austria): gli atleti si fronteggeranno a viso aperto per le medaglie in questa prova tecnica che si preannuncia altamente spettacolare.LA DIRETTA LIVE DELMASCHILE DEIDI SCI ALPINO ALLE 9.45 E ALLE 13.15Appuntamento alle ore 09.45 per la prima manche, mentre la seconda scatterà alle ore 13.45. L’Italia cercherà il risultato di lusso con Luca De Aliprandini, reduce dal terzo posto di Adelboden e dato in grande forma. Attenzione anche ad Alex, che cercherà di sorprendere al pari di Filippo Della Vite e Giovanni Franzoni.Di seguito il calendario completo, ildettagliato, l’orario d’inizio, la startlist, il palinsesto tv e streaming, a che oraglinelmaschile deidi sci alpino.