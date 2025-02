Oasport.it - A che ora parte Luca De Aliprandini oggi nel gigante dei Mondiali: n. di pettorale, programma, tv

Desi presenterà con grandi ambizioni aldei2025 di sci alpino, che andrà in scena sulle nevi di Saalbach (Austria) nella giornata di venerdì 14 febbraio (prima manche alle ore 09.45, la seconda alle ore 13.15). L’azzurro ha tutte le carte in regola per esprimersi al meglio in questa rassegna iridata e può essere un grande outsider per il podio, anche perché si presenta all’appuntamento in ottica forma fisica come ha dimostrato negli ultimi appuntamenti di Coppa del Mondo.LA DIRETTA LIVE DELMASCHILE DEIDI SCI ALPINO ALLE 9.45 E ALLE 13.15Il 34enne ha infatti conquistato il terzo posto ad Adelboden un mese fa, senza dimenticarsi del fatto che l’azzurro sa come salire sul podio in una rassegna iridata: a Cortina d’Ampezzo nel 2021 conquistò uno splendido argento.