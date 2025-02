Nerdpool.it - 6 personaggi di Chicago Fire, Med e PD che meriterebbero un po’ più di spazio

Leggi su Nerdpool.it

Ci sono alcunidelle serie di Oneche vengono trascurati più di altri. Diamo un’occhiata ai sei cheun po’ più di amore da parte degli sceneggiatori, traMed,PD.Ammettiamolo,a volte può diventare lo show dei Stellaride. C’è stata una spinta per offrire a Violet e Ritter più storyline, ma ci si concentra sempre molto sui due tenenti della caserma. Non per questo ci lamentiamo: li amiamo! Tuttavia, ci sono altridella caserma 51 che meritano più amore e attenzione.Allo stesso modo, ci sono medici e ufficiali del Med e dell’Intelligence che hanno bisogno di un po’ più di.Il dottor Sam Abrams diMedCominciamo con uno che a volte può risultare un po’ polarizzante.