Oasport.it - 24 Ore Le Mans, Ferrari svela la livrea della 499P 2025

In attesapresentazionemonoposto di F1,ha presentato a Maranello i colorinuovache correrà da fine febbraio nel FIA World Endurance Championship ed ovviamente anche nella 24h Le. Dopo due successi nella classica francese, il marchio italiano torna all’attacco anche nel Mondiale, obiettivo sfumato negli ultimi anni solamente nell’ultima decisiva sfida in Qatar.Endurance is more than speed—it’s sacrifice, obsession, and a relentless drive to push further. This is. We are ready to start the new season.#Hypercar pic.twitter.com/6pQciKzi5P—Hypercar (@Hypercar) February 14,Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi (n. 51) e Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina (n. 50) sono i piloti confermati con le dueufficiali, rispettivamente al top in quel di Lenel 2024 e nel 2023.