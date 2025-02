Ilfattoquotidiano.it - 14 stati Usa fanno causa a Musk per il suo potere: “Delega illegale del potere esecutivo”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Quattordici procuratori generali didemocratici hanno intentato unacontro Elone Donald Trump, contestando ilaffidato aper la sua iniziativa di riduzione dei costi, conosciuta come il Dipartimento per l’efficienza governativa (DOGE). Laè stata presentata lo stesso giorno in cuie il suo team sonocitati in giudizio da un gruppo di dipendenti pubblici, rappresentati dal State Democracy Defenders Fund, un ente no-profit di sorveglianza. Quest’ultimo ha sostenuto che le azioni di– che vanno dalla ristrutturazione delle agenzie governative all’accesso a dati sensibili – vanno oltre le sue competenze legali. Nonostante il DOGE non sia un dipartimento ufficiale, ma un’entità ospitata nell’ufficiodella Casa Bianca, ha affrontato diverse sfide legali adei suoi tentativi di riformare le agenzie federali e ridurre la spesa pubblica.