10 canzoni d' amore variamente impresse nella storia del Festival di Sanremo

Quello trae leche parlano d'è sempre stato un connubio inscindibile. L’Ariston ha visto nascere brani immortali in questo ambito. Soprattutto quando si tratta diin cui l'è ambito, immaginato, oppure “in periglio”. Pensiamo a Come saprei di Giorgia, che proprio quest’anno compie 30 anni dalla vittoria nel 1995, all’indimenticabile Almeno tu nell’universo di Mia Martini, arrivata solo nona nel 1989, da Perdere l’di Massimo Ranieri a Ti lascerò cantata dalla coppia esplosiva Leali - Oxa. Ma ci sono anchepiù recenti che hanno trafitto il cuore, come Brividi di Blanco e Mamhood o Fai rumore di Diodato e che dire di Farfalle di Sangiovanni e Fiamme negli occhi dei ComaCose?Almeno tu nell’universo di Mia Martini (1989)Quanto ci manca Mia Martini.