Laverita.info - Zuppi snobba il fine vita e insiste «Più immigrati contro la denatalità»

Il presidente della Cei non commenta la legge della Regione Toscana che apre all’eutanasia, in compenso torna a battere sul solito chiodo fisso: bisogna far entrare più stranieri per sopperire alla crisi delle culle.