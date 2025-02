Lanazione.it - Zenith, vittoria non omologata. E rischia grosso. Modena accusa: tesseramento non regolare

Leggi su Lanazione.it

Unache rimane sospesa. Dopo il bel successo ottenuto sul campo del Cittadella Visquesta doveva essere una settimana tranquilla per laPrato, di preparazione alle prossime sfide con la consapevolezza di essere momentaneamente fuori dalla zona play out. Invece il risultato di 3-0 in favore dei bluamaranto non è stato omologato dal giudice sportivo a causa di un preannuncio di reclamo da parte della società modenese. Reclamo che ieri puntualmente è arrivato e che riguarda alcune presunte irregolarità nella procedura didel difensore Samuele Tempestini da parte dellaPrato. La società, per il momento, preferisce non commentare quanto accaduto e sta procedendo con le verifiche del caso, per poi presentare eventualmente delle controprove. Il difensore, classe 2002, è stato largamente impiegato nelle sue rotazioni da mister Settesoldi, mettendo a referto almeno una quindicina di presenze nell’arco della stagione.