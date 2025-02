Ilfattoquotidiano.it - Zelensky sanziona Poroshenko: “Ha guadagnato miliardi svendendo l’Ucraina”

Con il decreto 81/2025 Kiev li accusa di aver “svenduto”. Il Consiglio di sicurezza e difesa del, guidato da Volodymyr, ha adottato una serie di sanzioni contro persone accusate di “mettere in pericolo la sicurezza nazionale”, tra cui l’ex presidente Petro, leader del principale partito di opposizione. La lista nera comprende anche i nomi di altri oligarchi e politici – Igor Kolomoiski, Gennadi Bogoliubov e Viktor Medvedchuk – e prevede il congelamento a tempo indeterminato dei beni e restrizioni alle relazioni e alle attività commerciali.A dare la notizia ieri era stato lo stesso: “Il Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale ha appena preso una decisione incostituzionale e politicamente motivata di imporre sanzioni contro di me”, aveva detto in un videomessaggio.