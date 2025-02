Zelensky | Nessun accorso senza di noi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.50 Il presidente ucraino Volodymyrha affermato che il suo governo non accetterà "alcun negoziato bilaterale sull'Ucraina"prendervi parte. Queste parole sono state pronunciate nel corso di una visita alla centrale nucleare di Khmelnytskyi e riportate dalla Ukrainska Pravda. "Come paese indipendente, semplicemente non saremo in grado di accettare alcun accordodi noi. Lo sto dicendo molto chiaramente ai nostri partner. Non sto parlando di altri argomenti.Non accetteremo negoziatidi noi".