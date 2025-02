Inter-news.it - Zappi: «Non siamo soddisfatti, protocolli vanno aggiornati»

Antonio, presidente dell’AIA, è intervenuto, in occasione dell’assegnazione del Premio Nazionale Enzo Bearzot 2025, sulle polemiche scaturite sulle decisioni arbitrali di Inter-Fiorentina.Il COMMENTO – Antonio, presidente degli arbitri, ha detto la sua su uno degli episodi chiave di Inter-Fiorentina, ossia sul calcio d’angolo da non concedere e dal quale è successivamente scaturita la prima rete dei nerazzurri: «Guardando le telecamere è evidente che la palla è uscita. Per La Penna però era impossibile da vedere. La bellezza del calcio è anche l’opinabilità della decisione arbitrale. Non, qualche problema c’è stato e non posnegarlo. L’arbitro non può che applicare il protocollo dell’Ifab, è questo istituto che modifica gli strumenti protocollari e se deciderà di aggiornarli per garantire la regolarità del calcio noi lo faremo volentieri».