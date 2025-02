Ilrestodelcarlino.it - "Yuasa Battery, ora ci mancano tre finali"

Gli occhi sono ancora pieni di quel PalaSavelli record di incassi e a quella battaglia contro Perugia che solo per alcuni dettagli non ha portato un punto in casa. Domenica scorsa dunque una serie infinite di emozioni ma anche lo sguardo avanti verso questo trittico finale che deve portare quello scatto finale verso la salvezza. Con uno dei migliori di domenica scorsa Andrea Marchisio, una certezza assoluta in seconda linea, si riparte da Perugia per poi andare a guardare avanti. "Una bellissima emozione vedere il PalaSavelli pieno, un grande colpo d’occhio. Avevo detto che sarei stato contento fossimo riusciti a stare in gara per tutti i set fatti. Tranne il primo con loro che sono partiti fortissimo in battuta, lo abbiamo fatto al meglio. E’ sintomo di grande crescita della squadra soprattutto dopo la gara dell’andata.