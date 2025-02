Youth League Inter qualificata agli ottavi | ecco le possibili avversarie

Leggi su Ilnerazzurro.it

Il percorso in Championsdegli uomini di Inzaghi non è l’unico viaggio europeo a tinte nerazzurre degno di merito in questa stagione. La Primavera nerazzurra guidata da Andrea Zanchetta non ha infatti lasciato neppure le bricioleavversari incontrati fino a questo momento nella, effettuando un percorso netto con 7 vittorie in altrettante partite disputate. I limiti pervenuti in alcune partite del campionato Primavera, con l’terza a -4 dalla capolista Fiorentina, sembrano svanire nelle giornate europee, con il gruppo che adesso può permettersi di sognare in grande.Il sorteggioDopo l’ultimo successo ottenuto ai danni del Lille con il risultato di 3-1 adesso Zanchetta e i suoi ragazzi attendono di conoscere il proprio destino nella prossima sfida deglifinale.