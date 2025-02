Inter-news.it - Youth League, Inter agli ottavi di finale: i possibili avversari e il sorteggio

Leggi su Inter-news.it

In UEFAl’Primavera ha ottenuto un’altra vittoria ai sedicesimi dicontro il Lille. La squadra di Andrea Zanchetta è da record, di seguito tutti i, i risultati del turno e il giorno dei sorteggi.-Lille 3-1Sporting CB-Monaco 4-0Salisburgo-Celtic 2-1Barcellona-Dinamo Zagabria 3-2Stoccarda-Liverpool 3-2Real Madrid-Borussia Dortmund 2-0Dinamo Kiev-Atalanta 3-4Rapid Vienna-Atletico Madrid 1-2AZ Alkmaar-Benfica 3-2Trabzonspor-Juventus 1-0Midtjylland-Manchester City 2-3Olympiakos-Girona 1-0Betis-Bayern Monaco 0-1Hoffenheim-Shakthar Donetsk 5-1Puskas Akademia-Aston Villa 1-2Zagreb-Sturm Graz 1-2Ildeglididi UEFAsarà domani, venerdì 14 febbraio, a partire dalle ore 13. L’Primavera ha vinto sette partite su sette, sta vivendo un momento da record in Europa e dopo tre eliminazioni in fila ai sedicesimi diora sarà protagonista anche nei turni successivi.