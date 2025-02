Movieplayer.it - Yorgos Lanthimos ha scelto il suo nuovo progetto: il thriller Fatale

Leggi su Movieplayer.it

Il registaavrebbe già individuato il prossimoda realizzare al termine del lavoro previsto su Bugonia, ecco i dettagli.sembra non avere intenzione di concedersi pause dal lavoro e, secondo le fonti di The Film Stage, avrebbe giàcome prossimo. Il regista non ha ancora completato il lavoro su Bugonia, remake del film coreano Save the Green Planet! firmato da Jang Joon-hwan che avrà come star Emma Stone, Jesse Plemons e Alicia Silverstone. Cosa racconterà ilè descritto come une si baserà sul romanzo scritto nel 1977 da Jean-Patrick Manchette. Al centro della trama ci sarà Aimee, una killer su commissione che arriva in una città portuale e inizia .