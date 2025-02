Oasport.it - Yeman Crippa apre l’anno a Barcellona e si scalda per la Maratona di Londra

Leggi su Oasport.it

aprirà la propria stagione con la mezzadi, in programma domenica 16 aprile. Il Campione d’Europa della specialità si è allenato a Monte Gordo (Portogallo) durante l’ultimo mese e si presenterà in Spagna con l’obiettivo dire la gamba, in modo da valutare la propria condizione fisica in vista dell’attesissimadiin programma il prossimo 27 aprile.Il trentino affronterà avversari di lusso come l’ugandese Jacob Kiplimo (ex primatista mondiale dei 21,097 km), il keniano Geoffrey Kamworor (tre volte oro iridato sulla distanza), l’olandese Abdi Nageeye (ultimo vincitore a New York), lo spagnolo Carlos Mayo e il francese Morhad Amdouni. L’azzurro vanta il record italiano di 59:26 corso tre anni fa a Napoli ed è appena a tredici secondi dal primato europeo detenuto dallo svizzero Julien Wanders (59:13).