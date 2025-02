Lettera43.it - X risarcirà Trump per la sospensione dell’account nel 2021

X, di proprietà di Elon Musk, ha accettato di pagare a Donaldcirca 10 milioni di dollari per chiudere la causa intentata dal presidente degli Stati Uniti contro l’allora ceo Jack Dorsey a seguito delladel suo account avvenuta nel. Lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti ben informate.Musk ha ‘riabilitato’a novembre del 2022Elon Musk e Donaldalla Casa Bianca (Getty Images).A gennaio del, dopo l’assalto a Capitol Hill, Facebook, Instagram e Twitter (come si chiamava all’epoca X) avevano bloccato gli account di, ritenendo che l’ormai ex presidente Usa avesse fomentato i rivoltosi. A novembre del 2022 Musk, che nel frattempo aveva acquistato la piattaforma social, ha sbloccato l’account di, di cui poi è diventato stretto collaboratore, dopo aver consultato gli utenti e aver scoperto che la maggior parte voleva il ritorno del tycoon sulla piattaforma.