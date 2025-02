Zonawrestling.net - WWE: WrestleMania torna a New Orleans? L’annuncio ufficiale è vicino

Sembra che42 si stia dirigendo a New, e la WWE dovrebbe renderloprima di41. Secondo WrestleVotes, la WWE è pronta a rivelare presto la città ospitante, e Fightful Select ha riferito che “The Big Easy” è in pole position. Le fonti dicono che questo è in realtà il piano da anni, con l’idea che risale al precedente regime della WWE. Tuttavia, con l’incertezza sulla location di41 lo scorso anno, alcuni all’interno della compagnia pensavano che i piani potessero cambiare.Newvicina a ospitareper la terza voltaDiversi partner della WWE sono stati informati che Newè la scelta prevista, salvo imprevisti. Se confermato, sarà la terza volta che Newospita, dopo30 nel 2014 e34 nel 2018.