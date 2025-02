Zonawrestling.net - WWE: WrestleMania nel Regno Unito? Un sogno ancora lontano

Sembra che i fan che sperano che la WWE porti finalmenteneldovranno aspettarea lungo. Nonostante le continue speculazioni e l’enorme richiesta oltreoceano, fonti interne alla WWE riferiscono che non ci si aspetta un’edizione diin Arabia Saudita o nelalmeno fino al 2028. Secondo Fightful Select, non ci sono segnali che la WWE stia cambiando i suoi piani a breve. Sebbene le location internazionali siano state oggetto di voci per anni, le fonti affermano che la compagnia resta impegnata a mantenerenegli Stati Uniti per il prossimo futuro. Anche se l’Arabia Saudita continua a essere un partner commerciale chiave per la WWE, ospitarelì non è attualmente in programma.New Orleans favorita per42?Nel frattempo,42 sembra destinata a tornare in una location familiare.