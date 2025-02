Zonawrestling.net - WWE: Ricky Starks debutta a NXT e Triple H promette una svolta epocale

è ufficialmente parte della WWE e ha fatto in modo che il suo arrivo a NXT fosse indimenticabile. Durante l’episodio dell’11 febbraio,ha sorpreso i fan camminando tra la folla senza musica d’ingresso, sono bastati solo la sua presenza e la reazione del pubblico a rendere il momento speciale. Prendendo il microfono,ha chiarito il motivo della sua presenza:“NXT è il brand più caldo del pro wrestling, quindi ha bisogno del free agent più caldo del settore,” ha detto. “Sono a NXT per cambiare le cose, e la rivoluzione sarà trasmessa in diretta.”Il suo passaggio in WWE arriva subito dopo la sua recente vittoria titolata in Defy e, dopo la sua rimozione dalla pagina del roster di AEW, le speculazioni sul suo arrivo in WWE si sono moltiplicate. Non ci è voluto molto perché quei rumor diventassero realtà.