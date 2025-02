Zonawrestling.net - WWE: Paul Heyman svela “The Island”, la nuova modalità online di WWE 2K25

ha introdotto una nuovissimamultiplayerper il prossimo videogioco WWE, chiamata “The”.Il Wiseman ha presentato ladurante l’ultimo evento Sony State of Play. L’esperienza open worldsembra simile a “The City” vista nei giochi NBA 2K, permettendo fino a 50 giocatori di entrare e interagire contemporaneamente:“Con The, i giocatori entrano in un ambientepieno di punti di riferimento a tema WWE, missioni, eventi live e negozi, con un massimo di 50 giocatori alla volta. Theoffre anche una profonda personalizzazione, dando ai giocatori la possibilità di modificare i propri MySuperstars come mai prima d’ora. Essendo la primadi questo genere per il franchise, Thenon è solo un’aggiunta, ma un audace passo verso il futuro.