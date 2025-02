Zonawrestling.net - WWE: CJ Perry stuzzica un possibile ritorno di Miro in WWE dopo l’uscita da AEW

Leggi su Zonawrestling.net

Il periodo diin AEW è ufficialmente terminato, ma la vera questione potrebbe riguardare ciò che accadrà in seguito, e la sua ex-moglie CJha appena lanciato un importante indizio sulla suadestinazione.Un fan ha sottolineato su X che l’ultimo match die Andrade El Idolo in AEW è stato anche il loro ultimo per la compagnia, enon si è trattenuta nella sua risposta:“Grazie a Dio. Un uomo è il Super Atleta, l’altro è un cruiserweight volante che colpisce più forte di un peso massimo! Non vedo l’ora di vederli combattere di nuovo. Chi pensate che vincerà questa volta, se non aiuto @ToBea battere ancora una volta il mio ex-cliente @AndradeElIdolo?” ha scritto.Thank God. One man is the Super Athlete & the other man is a flying cruiser weight who hits harder then a heavy weight ! I can’t wait to see them fight again.