WWE: Big si immagina immagina come supereroe

Big E ha fatto sfoggio della sua grande personalità WWE. Ora siun personaggio dell’universo Marvel con poteri unici. Descrive il suo personaggio, “The Pec Shield”, che prevede l’uso dei muscoli del torace per assorbire e riflettere gli attacchi.anche di essere in grado di sparare alle cose e sopravvivere a cadute da grandi altezze. Big E spera di collaborare con personaggi Marveli Vendicatori, gli X-Men e i Fantastici Quattro. Il Pec Shield è un personaggio che potrebbe far parte dei fumetti Marvel, unendosi a personaggi popolariAvengers, X-Men e Fantastici Quattro. Big E, un fan di Wolverine, vorrebbe vederli collaborare in un fumetto. Big E è anche coinvolto nel mondo Marvelvoce di “Bulldozer” in una serie Disney+ chiamata “Your Friendly Neighborhood Spider-Man”.