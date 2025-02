Zonawrestling.net - WWE: Ax e Smash (Demolition) firmano contratti da Leggende

Tra i nomi più grandi del passato che ancora mancano non solo dalla Hall of Fame WWE, ma anche da eventi e ricorrenze targate Stamford, sicuramente ci sono Ax e. I due membri originali di, uno dei tag team più dominanti degli anni Ottanta e inizio Novanta, per anni sono stati ostracizzati dalla WWE, per motivi legati a diatribe legali con la compagnia, legate al copyright del nomee soprattutto a una causa sull’encefalopatia traumatica cronica (CTE). Un rapporto così incrinato che spinse Vince McMahon a non menzionarli quasi più in TV, fino a far perdere loro il record di durata di un regno titolato di coppia a favore dei New Day. Ma le cose stanno cambiando, a quanto pare.Nuovo accordo daCome riportato da Mike Johnson di PW Insider, e confermato poi da Fightful Select, Bill Eadie (Ax) e Barry Darsow () hanno firmato un contratto dacon la WWE.