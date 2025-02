.com - Wta 1000 Doha, Paolini ko agli ottavi con Ostapenko

(Adnkronos) –amara per Jasmine. L’azzurra, numero 4 del mondo e quarta testa di serie del tabellone, è stata eliminatadi finale del torneo Wtain Qatar, battuta dalla lettone Jelena. La numero 37 del ranking si è imposta con il punteggio di 6-2 6-2, in poco più di un’ora di gioco. La vincitrice del Roland Garros 2017 ha mostrato fin dall’inizio una netta superiorità, non lasciando scampo a Jasmine soprattutto in termini di potenza dei colpi. Per l’azzurra, non basta la timida reazione in avvio di secondo set. Avanza, che dopo le eliminazioni di Gauff e Sabalenka può sperare di arrivare fino in fondo sul cemento del Qatar. Wtakoconseriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .