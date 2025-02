WikiTok una versione di Wikipedia ispirata al social network

Leggi su Ildenaro.it

Unadia TikTok che consente di navigare nell’enciclopedia online in maniera più dinamica, come sui. Si chiamaed è nata dall’idea dello sviluppatore americano Isaac Gemal che lo ha concepito come un progetto “anti algoritmo”. WikTok è sviluppata sulla base della piattaforma per sviluppatori die funziona sia sui computer sia sui dispositivi mobili con un’app: fornisce agli utenti un elenco casuale di articoli di, in un’interfaccia a scorrimento verticale. Ogni voce è accompagnata da un’immagine estratta dall’articolo corrispondente, al momento non ci sono video. “Siamo governati da algoritmi spietati e opachi nella nostra vita quotidiana, perché non possiamo avere un piccolo angolo nel mondo senza di loro?”, spiega al sito specializzato Ars Technica lo sviluppatore.