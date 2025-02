Romatoday.it - Weekend a Roma: 12 eventi da non perdere sabato 15 e domenica 16 febbraio

Leggi su Romatoday.it

Fine settimana di metà: cosa fare in città? Dopo giorni di pioggia ildovrebbe concedere una tregua, l'occasione ideale per andare a spasso per, alla scoperta della sua arte, delle sue iniziative culturali e dei tanti- per tutti i gusti e tutte le età - che arrivano.