Anteprima24.it - Vueling inaugura collegamenti da Barcellona con Salerno

Tempo di lettura: < 1 minuto, la compagnia aerea del gruppo Iag, lancia nuoviinternazionali dall’aeroporto di-El Prat per l’estate 2025 con 5 nuove destinazioni fra le quali Rimini e, in Italia, Tirana in Albania, Tivat in Montenegro ed Essaouira in Marocco. “Con queste nuove rotte inedite,è l’unico operatore a collegare la Spagna con Rimini ee con Tivat”, informa la compagnia. Lo scalo di-El Prat continua a essere la base principale della compagnia che nel 2025 aggiungerà tre nuovi aerei alla sua flotta, con un incremento del 9% dell’offerta settimanale di posti aereo rispetto all’estate del 2024, e del 13% dell’offerta di posti verso destinazioni internazionali durante l’alta stagione estiva. Da parte sua, l’aeroporto dicontinua a segnare record di passeggeri, con 3,7 milioni di viaggiatori nel gennaio scorso, pari a un aumento del 5,4% rispetto allo stesso mese del 2024, secondo i dati diffusi dall’ente spagnolo di gestione aeroportuale Aena.