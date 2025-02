Ilrestodelcarlino.it - Voragine lungo via San Mamolo dove sotto scorre il torrente Aposa

Bologna, 13 febbraio 2025 – Dopo gli allagamenti di ieri notte tra via Lame e Riva Reno, ecco un’altra grossa problematica per la pavimentazione stradale. Stavolta siamo in via Sansi è aperta unanel tratto in cuiterrail: alcune foto diffuse sui social mostrano un profondo buco, in corrispondenza della ruota di un'auto parcheggiata. "Sta cedendo un solaio sull'", segnala ad esempio il Comitato Ravone sicuro. Commentando questo post, interviene l'assessore comunale alle Reti idriche Daniele Ara: "A occhio direi che essendo area privata, il privato ha una concessione demaniale che poi regola chi deve intervenire. Altra cosa se fosse su strada pubblica. Sono a disposizione comunque". Intanto, di fronte a quanto successo in via Sanesprimono "sconcerto" i consiglieri comunali di Fdi: "Quello che è successo è gravissimo e solo il caso non ha voluto che qualche cittadino potesse rimanere ferito nel crollo".