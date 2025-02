Napolitoday.it - Vomero, auto finisce in bilico sulla scalinata|VIDEO

Leggi su Napolitoday.it

Per cause da accertare un'mobile è finitascalinata che da viale Michelangelo porta su via Conte della Cerra. A bordo una donna, in evidente imbarazzo per quanto accaduto.L'incidente è stato immortalato in un video che sta facendo il giro dei social.Si sente anche qualcuno dire.