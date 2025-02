Lanazione.it - Volterra a tavola con il territorio: l’iniziativa di Confesercenti, prenotate!

Un viaggio alla scoperta di: è la nuova iniziativa dicon il”, all’interno del programma regionale Appunti di Viaggio, aperta a turisti e residenti. L’obiettivo è quello di promuovere la città etrusca e le sue ricchezze in un periodo dell’anno in cui il turismo è meno attivo. Il progetto si articolerà nelle 2 prossime giornate di sabato 22 e domenica 23 febbraio, e toccherà il Museo Etrusco Guarnacci, la Pinacoteca Comunale, l’Ecomuseo dell’Alabastro, il Palazzo dei Priori, l’Acropoli Etrusca, la Cisterna Romana e il Teatro Romano. L’orario di partenza è fissato per le 10, con punto di ritrovo a Piazza dei Priori. I partecipanti verranno accolti da una guida esperta della città che condurrà i gruppi. Dopo la visita, l’esperienza si concluderà con un pranzo al ristorante Volaterra di Jonni Guarguaglini, presidente dell’Area Valdicecina di Confersercenti, al costo di 30 euro.