Volponi, l’eredità per i ragazzi è in tre libri

Si è chiuso ufficialmente ieri l’anno delle celebrazioniane, con l’ultima iniziativa promossa dal Comune per ricordare lo scrittore, politico e dirigente urbinate Paolo, di cui nel 2024 cadevano i cento anni dalla nascita. L’ultima iniziativa è stata appositamente dedicata alle scuole superiori della città: sono stati invitati in municipio delle rappresentanze dei licei Raffaello, Laurana Baldi, Scuola del Libro e dell’Itis Mattei che hanno ricevuto dall’amministrazione delle copie di tre volumi, die su. "Abbiamo donato a tutti gli alunni delle quarte e delle quinte – spiega Lara Ottaviani, assessore alla Cultura – una riedizione delle ‘Cantonate di Urbino’ e un nuovo volume dal titolo ‘Intanto che trascorrono le annate’, curato da Germana Duca. Il terzo libro, la raccolta degli scritti di critica dicurata da Luca Cesari, è stato dato in un’unica copia per la biblioteca di ogni scuola.