Lanazione.it - Volotea, a Firenze nel 2024 trasportati oltre 367.000 passeggeri

Leggi su Lanazione.it

, 13 febbraio 2025 –, la compagnia aerea che collega le città europee di medie e piccole dimensioni, chiude ilfacendo registrare, si legge in una nota, “performance molto positive presso l'Aeroporto Amerigo Vespucci di, rafforzando il suo ruolo di protagonista nel mercato dell'aviazione italiana”. Nel corso dell'anno che si è appena concluso, il vettore ha operato2.500 voli, segnando una crescita del 24% rispetto al 2023, e trasportando più di 367.000, pari a un incremento del 27% anno su anno. Il load factor medio si è attestato al 94%, a conferma dell'elevata domanda per le rotte offerte dae dell'apprezzamento deiper il servizio della compagnia. Durante ilha collegatoa 13 destinazioni, di cui ben il 77% in esclusiva.