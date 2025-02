Oasport.it - Volley femminile, le migliori italiane della 22ma giornata di A1.

LE22ªDI SERIE A1ILARIA SPIRITO: Che partita dell’opposto azzurro e di Chieri che chiude con il 92% in ricezione (83% di perfetta) e dà il suo apporto anche in difesa, favorendo la vittoria di Chieri a Vallefoglia.REBECCA PIVA: Rientra e fa la differenza nella sfida casalinga contro Cuneo. Chiude con 14 punti all’attivo, il 52% in attacco e un ottimo 60% in ricezione. Busto può tornare a sognare.FRANCESCA BOSIO: Doveva chiudere la porta sulla delusione di Bologna, l’alzatrice piemontese che aveva commesso qualche sbavatura e il modo migliore è con una super prestazione come quella offerta nella sfida sul campo di Talmassons. Ottima la distribuzione.GAIA TRABALLI: Non è stata la sua migliore partita da quando ha conquistato il posto da titolare ma ha comunque disputato un’ottima prova, chiude con 13 punti, il 25% in ricezione, il 40% in attacco, 2 ace e un muro.