Bergamonews.it - Volley Bergamo, Pinerolo espugna il PalaFacchetti: rimandato l’accesso ai playoff

Leggi su Bergamonews.it

. Alla fine sono i dettagli a fare la differenza. Ilspara a salve nel primo match point per trovare matematicamente ie si arrende 1-3 aaldi Treviglio.Nel match infrasettimanale le rossoblù si trovano fin dalle prime battute a inseguire fin dall’inizio: il primo set, con il punteggio sempre ‘corto’, la squadra piemontese se lo aggiudica ai vantaggi. Poi la formazione di Parisi gestisce la seconda frazione con autorevolezza, mentre nel terzo setè abile a strappare per poi chiudere la gara e conquistare la vittoria al quarto.“Hanno battuto meglio di noi e ci hanno messo in difficoltà – dichiara post gara la palleggiatrice Ashley Evans, che ammette la forza delle piemontesi -, per questo non siamo riusciti a fare il nostro gioco e a riprenderle”.