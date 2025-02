Ilfattoquotidiano.it - “Voleva sposarlo per avere tutta la sua eredità”: l’ultima compagna di Lando Buzzanca a processo per circonvenzione d’incapace

Un matrimonio “fantasma”, le pubblicazioni affisse mentre l’attore era ricoverato, l’accusa die una battaglia legale che si preannuncia aspra. Sono questi gli ingredienti della vicenda che vede protagonista Francesca Lavacca, 54 anni, ultimadi, accusata di aver tentato di sposare l’attore, all’epoca 86enne e malato, per entrare in possesso della sua.La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per la Lavacca, che su Instagram si presenta come “giornalista, conduttrice, autrice Siae” con il nome d’arte di Francesca Della Valle. L’accusa è di aver “abusato dello stato di deficienza psichica” di, inducendolo a contrarre matrimonio “ben consapevole delle sue condizioni psicofisiche inidonee alla libera autodeterminazione”.