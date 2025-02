Juventusnews24.com - Vlahovic sarà in grado di incidere dalla panchina? Altafini certo: «Non è semplice accettarlo ma si può fare la differenza, ecco come»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24indi: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatoreL’ex calciatore Josein una intervista a La Stampa ha parlato in vista di Juve–Inter anche di Dusane supotrebbe continuarepartita in corso.SPECIALISTA DEI GOL– «Erano i primi anni che si giocava con la possibilità di effettuare dei cambi. Non èda accettare il fatto di partire, ma è vero che si puòlaanche così».– «Capendo l’importanza di seguire la partita da fuori. Chi subentra ha l’opportunità di capire in che direzione sta andando la gara,poter mettere in difficoltà gli avversari dopo averli studiati. Non è solo una questione di freschezza, fondamentale è saper leggere la partita».