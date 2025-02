Juventusnews24.com - Vlahovic Juve: rinnovo ormai naufragato, ci sono due scenari in vista di giugno. Cosa potrebbe succedere

di RedazionentusNews24, ci sono due scenari in vista di giugno della prossima sessione di mercato sul serbo. Il Corriere dello Sport oggi in edicola è tornato a parlare di Dusan Vlahovic, il cui contratto con la Juventus va in scadenza il 30 giugno 2026 e di rinnovo ancora oggi non se ne sta parlando con la società. Secondo quanto riportato dal quotidiano a Torino è sempre più probabile la separazione. Da un lato il calciomercato Juve punta a incassare il più possibile, dall'altro però non è escluso un addio un po' più cruento e magari meno vantaggioso per il club soprattutto se dovesse continuare a giocare così poco.