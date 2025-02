Calcionews24.com - Vlahovic Juve, può fare la differenza partendo dalla panchina? Il consiglio di Altafini: «Da fuori puoi capire certe cose dalla partita»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Jose, ex attaccante della, per consigliare Dusan: «Entranosi puòla, ecco come» Josein una intervista a La Stampa ha parlato in vista diInter, in particolare dando alcuni consigli a Dusansu come può continuare alaentrando .