Vladimir Putin e Donald Trump avviano i preparativi per un vertice: possibile incontro in Arabia Saudita

hanno incaricato i loro collaboratori di avviare “immediatamente” iper unal. Tuttavia, i dettagli dell’evento devono ancora essere definiti. Dmitri Peskov, portavoce del Cremlino, non ha né smentito né confermato la possibilità che il faccia a faccia tra i presidenti russo e americano possa avvenire in.Questa notizia arriva all’indomani della prima telefonata ufficiale tra il nuovo inquilino della Casa Bianca e il leader russo. Mosca si è mostrata soddisfatta dell’approccio di, ma non si è impegnata su alcuna data specifica, né riguardo a unatregua chevorrebbe raggiungere per Pasqua, il 20 aprile. “No, non è stata ancora stabilita alcuna sequenza cronologica”, ha dichiarato Peskov ai giornalisti, rispondendo alla domanda se durante la conversazione fossero stati discussi accordi preliminari per un cessate il fuoco.