Superguidatv.it - “Viva la vita” di Francesco Gabbani – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2025

arriva (o per meglio dire ritorna) sul palco dicon un brano che è un inno alla. Ecco qualche curiosità sullala” che l’artista ha scelto di portare all’Ariston quest’anno.laMa non lo vedi?E non conta se non ci crediChe siamo un momentoTra sempre e mai piùCome una poesiaDentro l’eternità per una botta e viaSarà che una bugiaDice la verità piùveritàMa com’è limpidaCom’è domenicalacosì com’èlaquestacheÈ solo un attimoUn lungo attimolafinché ce n’èlaquestacheÈ solo un battitoUn lungo battitoA darsi il cambioAd aiutarsiA consumarsi al ventoAssomigliarsiPelle e ossaStesso fuoco dentroInsieme due paralisi faranno un movimentoInsieme non si perderanno maiE dimmi una bugiaLa mezza verità, che tanto poi si sa.