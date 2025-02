Secoloditalia.it - Viva il Sanremo “liberato” che piace agli italiani. Carlo Conti dribla l’ennesimo trappolone

dal mainstream.dai pistolotti moralisti.dalla politica a tutti i costi.dalle professioni di fede antifascista. Il Festival 2025 con il suoi boom di ascolti già nelle prime due serate è una risposta ai gufi che parlavano di una kermesse allo sbando: senza Amadeus il diluvio.Invece è bastato ridere centralità alle cose che contano, alle canzoni e alle emozioni per catturare il pubblico di ogni fascia d’età. Con numeri da record. Come emerge dalla ricerca di Socialcom realizzata con la piattaforma Socialdata in esclusiva per l’Adnkronos, dopo la prima serata ammontavano a 1 milione i post pubblicati in Italia e nel mondo che citano il Festival, i presentatori, gli ospiti o i cantanti; e circa 120 milioni le interazioni sui social, tra click, commenti, like, visualizzazioni di video e altre forme di engagement.