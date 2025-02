Romatoday.it - Vis Santa Maria delle Mole calcio, Fortini: “Flessione fisiologica, ma non molliamo”

Marino (Rm) – Seconda sconfitta stagionale per la Prima categoria della Vis. I ragazzi di mister Livio Rocconi hanno ceduto 4-2 sul campo del Casal Bernocchi al termine di una partita non brillante, ma nemmeno molto fortunata come spiega il difensore centrale classe 1993.