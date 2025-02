Sport.quotidiano.net - Vis, a lezione di gioco da mister Stellone

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Se ne avessi l’opportunità rigiocherei la partita contro il Sestri Levante. In quella circostanza ho commesso un errore in uscita dove avrei potuto fare molto meglio". Queste erano le parole del portiere biancorosso Ante Vukovic in una intervista rilasciata al Resto Del Carlino al termine del girone d’andata. L’occasione di rifarsi gli ricapiterà Sabato alle ore 17,30 e davanti al proprio pubblico, quello di Sabato rappresenterà un ennesimo esame di maturità da superare a pieni voti. Per farlo nell’ allenamento di ieriha messo alla prova i suoi ragazzi con due partite 11 contro 11 . In questo caso la squadra avversaria era composta dal gruppo della Primavera che proprio come dovrebbe fare il Sestri Levante ha lasciato il pallino dela Pucciarelli e compagni. Per i vissini, le due partite da quaranta minuti di ieri sono state dunque una sorta di prova generale,una brutta copia dell’ esame che gli spetterà Sabato.